Boludağı Polisevinde yangın çıktı Polisevi alevli bir şekilde yanıyor

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Boludağı Polis evinde henüz belirlenemeyen bir neden den yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOLU 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:36

YATSI 19:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.