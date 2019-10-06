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Boludağı Polisevinde yangın çıktı Polisevi alevli bir şekilde yanıyor

İHA

Boludağı Polisevinde yangın çıktı Polisevi alevli bir şekilde yanıyor

Boludağı Polis evinde henüz belirlenemeyen bir neden den yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BOLU

06 Ekim 2019 Pazar

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