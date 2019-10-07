Bolu’da, kaçak içki imal eden baba ve oğullarına operasyon: 3 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin kaçak içki imalatı operasyonunda yüzlerce litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan materyallerle yakalanan baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi’nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Ekiplerin, baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D.’ye (36) ait 3 farklı adrese eş zamanlı yaptıkları operasyonda, 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 adet kullanıma hazır şişe kapağı, 1 adet fermente ısısını sabitlemek için düzenek kurulmuş market tipi meşrubat dolabı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BOLU 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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