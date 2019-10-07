Bolu'da kaçak içki imalathanelerine operasyon: Baba ve 2 oğluna gözaltı

BOLU'da polisin, baba ve 2 oğluna ait evler ve büfeye düzenlediği operasyonda yüzlerce litre etil alkol ele geçirildi. Baba ve oğulları gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Paşaköy Mahallesi´nde bulunan 1 ev ve 1 büfe ile aynı mahalleye ait yaylada bulunan bir evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı aldı. Ekipler, baba ve 2 oğluna ait olan 3 yere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 392 litre etil alkol, 654 adet içki yapımında kullanılan alkol aroması, 114 şişe mayalanmış bira, 19 litre el yapımı şarap, 6 şişe el yapımı viski, 1 adet şişe kapaklama aparatı, 139 adet kullanıma hazır şişe kapağı, 1 adet fermente ısısını sabitlemek için meşrubat dolabı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan maddelere el konulurken, gözaltına alınan baba M.D. (66) ve oğulları Z.D. (45) ile G.D. (36) gözaltına alındı.





BOLU 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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