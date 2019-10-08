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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bolu'da, ülkücülerden CHP'li meclis üyesine protesto

DHA

BOLU'da, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili hakaret içeren fotomontajlı görseller paylaştığı iddia edilen CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman, yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesince, belediye meclis toplantısında protesto edildi. 
31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, iddiaya göre sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotomontajlı hakaret içeren görsellerini paylaştı. Kahruman, büyük tepki toplaması üzerine  paylaşımını kaldırdı. Olayın ardından yaklaşık 100 kişilik ülkü ocakları üyesi, bugün düzenlenen belediye meclis toplantısına katılmak istedi. Toplantıdan yarım saat önce Bolu Belediyesine giden Ülkü Ocakları üyeleri bir süre zabıta ekiplerince belediyenin içinde bekletildikten sonra salona alındı. 
AK PARTİ VE MHP'LİLER SALONU TERK ETTİ
Kapıların kapalı olması ve girişteki izdiham nedeniyle AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salona geç girdi. İki partinin üyeleri girmeden önce yoklama alınması nedeniyle AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri yok yazıldı. Başkan Tanju Özcan, üyelere sadece izleyici olabileceklerini ve alınan kararlarda oy kullanamayacaklarını söyleyince yok yazılan üyeler salonu terk etti.
PROTESTO ETTİLER
Meclis üyelerinin salondan çıkmasının ardından Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve beraberindeki 100 kişi, toplantıya katılmayan meclis üyesi Resmiye Kahruman'ın Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı paylaşımları, elindeki kağıtla Başkan Özcan'a gösterdi. Akgül, Tanju Özcan'a hitap ederek, "CHP'li meclis üyesi paylaşıyor, bu ülkenin temsil makamını, hareketin liderini uygunsuzca, ahlaksızca. Cumhuriyetin çocukları burada. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Buradan esefle hepinizi kınıyoruz" dedi.
'SAYIN BAHÇELİ İLE İLGİLİ YAPILAN BU ŞEKİLDEKİ PAYLAŞIMLARI DOĞRU BULMAM'
Tanju Özcan da konuyu toplantıdan önce öğrendiğini ifade ederek Akgül'e şu cevabı verdi:
"Ben bu konuyu toplantıdan önce öğrendim. O ilgili meclis üyesi arkadaşımızı aradım. Dedi ki 'Seçim döneminde maksadımı aşan ifadeler kullandığımı anladım. Dün itibariyle bunu kaldırdım. Gerekli düzeltmeyi, özrü yapmaya da hazırım'. Siz de benim Sayın Devlet Bahçeli'ye olan sevgimi, saygımı, hürmetimi bilirsiniz. Sayın Bahçeli de beni şahıs olarak çok sever ve sayar. Böyle bir şeyimiz olmaz. Ben Sayın Bahçeli'ye yapılan, Sayın Bahçeli ile ilgili yapılan bu şekildeki paylaşımları doğru bulmam. Bu tür konularda bundan sonraki süreçte özür dilemesi gereken arkadaşlarımız derhal dilemeli. Her meclis üyemiz, her vatandaşımız yapacağı bu tür paylaşımlarda son derece dikkatli olmalıdır. Bu bir zorunluluktur. Bu ayıptır."
'CHP MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE BAŞKANI BU KONUYLA İLGİLİ GEREĞİNİ YAPMALIDIR'
Protestonun ardından meclis salonundan çıkan ülkü ocakları üyeleri Bolu Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz günlerde CHP Belediye Meclis üyesi bir kadının ülkenin Cumhurbaşkanına, milliyetçi ülkücü hareketin liderine, Türkmen beyine, fütursuzca, yapmış olduğu sosyal medyadaki paylaşımlarına demokratik tepkimizi göstermek için buradayız. Bolu Belediyesi'nin CHP´li meclis üyelerine ve başkanına buradan sesleniyoruz. Bu saatten sonra gelecek özrü ülkücü hareket kabul etmiyor. Bu saatten sonra kadının istifasını talep ediyoruz. CHP meclis üyeleri ve belediye başkanı bu konuyla ilgili gereğini yapmalıdır."

BOLU

08 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:33
  • YATSI 19:52
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