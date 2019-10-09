BOLU'da, polisin arama yaptığı otomobilde bulunan oyuncak köpeğin içinden uyuşturucu çıktı. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü M.Ş.(36) ile beraberindeki K.Ş.'nin (41) üzerinde uyuşturucu bulundu. Otomobilde yapılan aramada da polis, oyuncak köpeğin başını gövdesinden ayırdığında 2.25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Toplam 19.55 gram skunk, 3.12 gram metamfetamin ve 26 mermi ile yakalanan M.Ş. ve K.Ş. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ş. serbest bırakılırken, M.Ş. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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