Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutukluma

Bolu’da, polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 19,55 gram skunk ve 3,12 gram metamfetaminle yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında İstanbul istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü Muhammet Şipal (36) ve Kürşat Şipal’in (41) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahıslar ve araçta arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda şahısların üzerinde, aracın çeşitli yerlerinde ve oyuncak plastik süs köpeği içerisine gizlenmiş 19,55 gram skunk, 3,12 gram metamfetamin, 26 adet fişek ve 2 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Muhammet Şipal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yolcu olarak bulunan Küşat Şipal ise serbest bırakıldı.

BOLU 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:32

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.