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Ülkü Ocakları’ndan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusu

İHA

Bolu'da Ülkü Ocakları yöneticileri, adliyeye giderek sosyal medya paylaşımlarından dolayı CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman'ın hakkında suç duyurusunda bulundular.

Ülkü Ocakları’ndan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusu

Bolu’da Ülkü Ocakları yöneticileri, adliyeye giderek sosyal medya paylaşımlarından dolayı CHP’li meclis üyesi Resmiye Kahruman’ın hakkında suç duyurusunda bulundular.

Bolu’da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’den meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman’ın, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin montajlı fotoğraflarını paylaşması üzerine, dün meclis toplantısında protesto eylemi gerçekleştiren Ülkü Ocakları üyeleri, sabah saatlerinde Bolu Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, dün Bolu Belediyesi’nde bir provakasyonla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Bolu Belediyesi CHP meclis üyesi Resmiye Kahruman hanımefendinin bu ülkenin cumhurbaşkanına, milliyetçi hareketin lideri, ülkücü hareketin yegane temsilcisi liderim Dr. Devlet Bahçeli’ye ithafen sosyal medyasında ahlaksızca paylaşımlarından dolayı dün Bolu Belediyesi meclis toplantısı halka açık olmasına rağmen katılmak istedik. Ancak burada çeşitli engellemelerle karşı karşıya kaldık. Hatta bir provakasyonla bile karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Devlet memuru zabıta arkadaşları ülkücü hareketin üzerine göndererek bizleri çeşitli olumsuz eylemler içine sokmaya çalışanlara bugüne kadar prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz” dedi.

“Türk adaletine güveniyoruz”
Demokratik haklarını kullandıklarını söyleyen Akgül, “Dün yapmış olduğumuz demokratik eylemin ardından bugün de CHP Belediye meclis üyesi Resmiye Kahruman hakkında avukatımızla beraber yasal işlemlerin başlatılması üzerine Bolu Adliyesi’ne gelip başvurumuzu yapmak için toplandık. Bizler bugün en büyük demokratik hakkımızı kullanıyor, kendisini devlet büyüklerine hakaretten suç duyurusunda bulunuyoruz. Sosyal medya paylaşımları açık ve nettir. Bu konuda da Türk adaletine güveniyoruz. Gereğinin yapılacağından da şüphemiz yoktur” şeklinde konuştu.

BOLU

09 Ekim 2019 Çarşamba

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