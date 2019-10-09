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Osman Özköylü: “Test sonuçlarıyla takımın neden bu halde olduğunu gördük”

İHA

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, oyuncularına yaptırdığı fiziksel ve kan testleri değerlerinin kötü çıktığını belirterek, "Maalesef bugünkü test sonuçları daha sezon başında yapılan test sonuçlarıyla aynı" dedi.

Osman Özköylü: “Test sonuçlarıyla takımın neden bu halde olduğunu gördük”

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, oyuncularına yaptırdığı fiziksel ve kan testleri değerlerinin kötü çıktığını belirterek, “Maalesef bugünkü test sonuçları daha sezon başında yapılan test sonuçlarıyla aynı” dedi.
TFF 1. Lig’in ilk 7 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Boluspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü, kırmızıbeyazlı ekiple birlikte çıktığı 4 maçta da oyuncularının belirli dakikalardan sonra fiziksel olarak düşmesi nedeniyle futbolcuları fiziksel ve kan testine soktu. Çıkan test sonuçlarını yönetime sunan Özköylü, bugün gerçekleştirilen akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Maçlar 60 dakika oynansa Boluspor için daha iyi”
Test sonuçlarının takımın neden bu halde olduğunu gösterdiğini söyleyen Özköylü, “Bugün itibariyle yaptığımız test sonuçlarına göre maalesef takımımızın neden bu halde olduğunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Çok fazla dillendirmek istemiyorum, bunu bir mazeret olarak söylemek istemiyorum ama maalesef çok kötü geçen bir hazırlık kampı, oyuncuların geç gelmesi, yeterli antrenman seviyesinde takımın çalışamaması, oynanacak olan yüksek şiddetli maçlara hazırlanmak için yapılan antrenmanların yetersiz olması takımın gözle görülür şekilde ikinci yarılarda oyunsal olarak da, tempo olarak da geri düşmesine sebep oluyor. Bunları oynadığımız tüm maçlarda maalesef gördük. Maçlar 60 dakika oynansa Boluspor için çok daha iyi olacak. Bunun tam tabiriyle anlatım şekli bu diye düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok” dedi.

“Bundan sonraki planlama çok önemli”
Test sonuçlarına göre planlama yapacaklarını ifade eden Özköylü, “Bugün aldığımız test sonuçları bizim nasıl bir yol haritası belirleyeceğimiz konusunda ışık tutacak. Oyuncularımızın durumunu gördük. Maalesef bugünkü test sonuçları daha sezon başında olan, sezon başına başlayıp, 34 gün sonra yapılan test sonuçlarıyla aynı. Bu çok acı verici bir şey. Temmuzun başından itibaren 3 aylık bir süreç geçmiş. Takımın şu anki olduğu durum, normal şartlarda bu takım sezon başı hazırlıklarına başlıyor olması gerekiyor anlamında. Tabi ligin içindeyiz. 7’inci hafta olmuş. Buradan sonraki yapılacak planlama çok önemli. Yapılacak olan antrenmanlar çok önemli. Bunları doğru planlayacağız ve buna göre hareket edeceğiz. Burada bir şeyler için mazeret üretmiyorum ama takımın durumunu da herkese neden olduğunu açıklamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Oyuncuları koruyarak ve geliştirerek maçlara hazırlayacağız”
Takımı, 34 hafta içerisinde istenilen seviyeye getirmeye çalışacaklarını söyleyen Özköylü, “Son 3 maç itibariyle baktığımız zaman oyunsal anlamda sahada gözle görülür düzelme içine giren bir Boluspor takımı var. Son maç bunu 60’ıncı dakikaya kadar çok net görebiliyorsunuz. Ama belirli dakikalardan sonra bu takım maalesef fiziksel yetersizliğinin kurbanı olarak sahada yapmak istediklerini yapamayan, o gücü bulamayan oyunculardan oluşan bir takım durumuna geliyor. Planlamamızı yapacağız. Bundan sonraki süreci doğru şekilde idare edip, oyuncularımızı hem koruyarak hem de geliştirerek sonraki maçlara hazırlamaya çalışacağız. Takımımızı 34 haftalık süreçte biraz daha istenilen seviyeye getirmeye çalışacağız” diye konuştu..

“4 grup oyuncu çıktı”
Özköylü, son olarak testlerde 4 grup oyuncu profili çıktığını kaydederek, “Şimdi yapılan test sonuçlarına göre bizde oyuncular içerisinde 4 grup çıktı ortaya. 4 kişilik iyi olan grup var. Onlara biraz daha yakın ama kötünün iyisi diyebileceğimiz bir grup var. 2 tane de kötü diyebileceğimiz grup var. Ben kendimi şu anda 9 tane oyuncuyu ancak istediğim tempolu idmanları yaptırabilecek durumda gördüm. Neredeyse 1718 tane oyuncu bunun çok altında. Neden Boluspor bu durumda bunun çok net göstergesi. Bunu söylemeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

BOLU

09 Ekim 2019 Çarşamba

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