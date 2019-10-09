Boluspor Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Osman \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, laktat testinin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yaratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek,\u00a0 Maalesef bug\u00fcnk\u00fc test sonu\u00e7lar\u0131 daha sezon ba\u015f\u0131nda olan, sezona ba\u015flay\u0131p 3-5 g\u00fcn sonra yap\u0131lan tak\u0131mlar\u0131n\u00a0test sonu\u00e7lar\u0131 ile ayn\u0131 dedi.TFF 1 inci Lig ekibi Boluspor, Pazar g\u00fcn\u00fc sahas\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015faca\u011f\u0131 Giresunspor ma\u00e7\u0131 haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 kul\u00fcp tesislerinde s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Teknik direkt\u00f6r Osman \u00d6zk\u00f6yl\u00fc y\u00f6netiminde ger\u00e7ekle\u015ftirilen antrenman \u0131s\u0131nma ko\u015fusu ile ba\u015flad\u0131. Antrenman kondisyon a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 ge\u00e7ti. Antrenman \u00f6ncesinde bas\u0131n mensuplar\u0131na a\u00e7\u0131klamalarda bulunan \u00d6zk\u00f6yl\u00fc, futbolculara yap\u0131lan laktat\u00a0testinin sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi. Sonu\u00e7lar\u0131n kendisini hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden\u00a0\u00d6zk\u00f6yl\u00fc, \u015eu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcde eksiklerimizin ne oldu\u011funu zaten \u00e7ok iyi biliyorduk. Bug\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z test sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n neden bu \u015fekilde oldu\u011funu \u00e7ok net g\u00f6rm\u00fc\u015f olduk. Bunu \u00e7ok fazla dillendirmek istemiyorum. Bunu bir mazeret olarak g\u00f6stermek istemiyorum. Ama malesef \u00e7ok k\u00f6t\u00fc ge\u00e7en bir haz\u0131rl\u0131k kamp\u0131, s\u00fcreci olmu\u015f. Oyuncular\u0131n ge\u00e7 kat\u0131lmas\u0131, yeterli antrenman seviyesinde tak\u0131m\u0131n \u00e7al\u0131\u015famamas\u0131 oynanacak y\u00fcksek \u015fiddetli ma\u00e7lara haz\u0131rlanmak i\u00e7in yap\u0131lan antrenmanlar\u0131n \u00e7ok a\u015fa\u011f\u0131da kalmas\u0131, \u00e7ok yetersiz olmas\u0131. Tak\u0131m\u0131n g\u00f6zle g\u00f6r\u00fcl\u00fcr \u015fekilde, ikinci yar\u0131larda \u00f6zellikle oyunsal olarak da, tempo olarak da geri d\u00fc\u015fmesine sebep oluyor. Bunlar\u0131 oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcm ma\u00e7larda g\u00f6rd\u00fck. Ma\u00e7lar 60 dakika oynansa belki Boluspor i\u00e7in daha iyi olacak. Bu i\u015fin tam tabiriyle anlat\u0131m \u015fekli bu. Ama yapacak bir \u015fey yok. \u015eu s\u00fcre\u00e7ten itibaren bizim nas\u0131l bir yol haritas\u0131 belirleyece\u011fimiz konusunda bize \u0131\u015f\u0131k tutacak diye konu\u015ftu. TAKIM F\u0130Z\u0130KSEL OLARAK BEKLED\u0130\u011e\u0130M\u0130Z\u0130N \u00c7OK \u00c7OK ALTINDA Boluspor un fiziksel olarak seviyesinin sezon ba\u015f\u0131ndaki bir kul\u00fcpteki gibi oldu\u011funu ifade eden\u00a0\u00d6zk\u00f6yl\u00fc, Maalesef bug\u00fcnk\u00fc test sonu\u00e7lar\u0131 daha sezon ba\u015f\u0131nda olan, sezona ba\u015flay\u0131p 3-5 g\u00fcn sonra yap\u0131lan test sonu\u00e7lar\u0131 ile ayn\u0131. Bu \u00e7ok ac\u0131 verici bir \u015fey. 3 ayl\u0131k bir s\u00fcre\u00e7 ge\u00e7mi\u015f tak\u0131m\u0131n \u015fu anki oldu\u011fu durum, bu tak\u0131m\u0131n sezon ba\u015f\u0131 antrenmanlar\u0131na ba\u015fl\u0131yor olmas\u0131 gerekiyor anlam\u0131nda. Ligin i\u00e7indeyiz, 7 hafta olmu\u015f. Bundan sonraki yap\u0131lacak planlama \u00e7ok \u00f6nemli. Yap\u0131lacak antrenmanlar \u00e7ok \u00f6nemli. Buna g\u00f6re hareket edece\u011fiz. Burada bir \u015feyler i\u00e7in mazeret \u00fcretmiyorum ama tak\u0131m\u0131n bu halde neden oldu\u011funu a\u00e7\u0131klamak gerekiyor. Maalesef ke\u015fke daha iyi bir durumda olsayd\u0131k fiziksel olarak. Bekledi\u011fimizin \u00e7ok \u00e7ok alt\u0131nda de\u011ferler \u00e7\u0131kt\u0131 bug\u00fcn. Bu biraz can\u0131m\u0131z\u0131 s\u0131ksa da bu i\u015fin alt\u0131ndan kalkmak i\u00e7in ne gerekiyorsa yapmaya devam edece\u011fiz ifadelerini kulland\u0131.G\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dcOsman \u00d6zk\u00f6yl\u00fc n\u00fcn a\u00e7\u0131klamalar\u0131Antrenmandan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerDetaylar