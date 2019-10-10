70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi

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Bolu’da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşayan B.Ö. (70) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, B.Ö’nün evine düzenlediği operasyonda 230 cm ve 164 cm boyunda 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaşlı adam adliyeye sevk edildi.

BOLU 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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