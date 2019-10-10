Hıghway’de çocuk eğlenceleri devam ediyor

Ekim ayı boyunca her hafta sonu birbirinden eğlenceli Çocuk Atölyeleri, Maskot ve Balonbaz Gösterilerini çocuklarla buluşturacak olan Highway Outlet’te geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da eğlence kaldığı yerden katlanarak devam ediyor.

12 Ekim Cumartesi günü 13:0015:30 saatleri arasında Yaprak Baskılı TShirt Boyama atölyesi, 15:3016:30 saatleri arasında Balonbaz Show, 16:3018:00 saatleri arasında Yağmur Çubuğum Müzik Aleti yapımı atölyesiyle minikler gönüllerince eğlenerek harika bir gün geçirme fırsatına sahip olacaklar. 13 Ekim Pazar günü ise 13:0018:00 saatleri arasında Yaprak ve Kozalaklı Sonbahar Panosu ile Balkabağı Cüzdan yapım atölyelerinde minikler hem öğrenip hem eğlenecek, gün boyunca onlara eşlik eden maskotlarla da fotoğraf çektirebilecekler. Highway Outlet Kiğılı mağazası önünde oluşturulan etkinlik alanında gerçekleşecek tüm bu etkinliklerin tümü ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.

BOLU 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

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