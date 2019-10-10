Elif’in Düşleri, 14 Burda AVM’de

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Bolu’da, Esas 14 Burda’nın düzenlediği Elif'in Düşleri’ etkinliğinde minik ziyaretçiler doyasıya eğlenecek.

Bolu’da, D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından kurulan ve Bolu’nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 14 Burda AVM, 12 13 Ekim tarihlerinde minik ziyaretçilerine, ekranlarda severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri’ ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeyi sağlayacak.

Esas 14 Burda AVM’de 12 13 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı ‘Elif'in Düşleri’ etkinliği saat 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.

BOLU 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

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