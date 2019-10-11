Asur Uygarlığı'na ait heykelle yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

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BOLU'da polisin durdurduğu otomobilde Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykeli ele geçirdi. Araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı. Eser incelenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü´ne teslim edildi.



BOLU 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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