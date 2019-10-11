Bolu'da 10 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

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İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

BOLU'da, kamyon kasasında gizli bölmelerde piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´a kaçak sigara taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler D-100 Karayolu´nda takibe aldığı kamyonu durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada aracın kasasının tabanındaki gizli bölmelerde piyasa değeri 82 bin TL olan 10 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kamyon sürücüsü T.Ö. (23) gözaltına alındı.

Ekipler operasyonu Barış Pınarı Harekatı´na ithaf ettiğini açıkladı.



BOLU 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:29

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