Almanya'da kadro dışı bırakılan Türk futbolcuya Boluspor'dan davet

-BOLU Valisi Ahmet Ümit, 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı nedeniyle Almanya 2. Lig takımı St. Pauli'den kadro dışı bırakılan Cenk Şahin'i Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ile görüştüğünü ifade ederek Boluspor'a davet etti.

Almanya 2. Ligi ekiplerinden St. Pauli'de forma giyen Türk futbolcu Cenk Şahin, Türkiye´nin Suriye´nin doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek veren paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Bir televizyon kanalındaki haber programında canlı yayına bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ile görüştüğünü belirterek futbolcuyu Boluspor'a davet etti.

Vali Ümit canlı yayında şu sözleri kullandı:

"Suriye´nin kuzeyinde teröristlere karşı kahraman ordumuzun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekâtı´nda bütün askerlerimize muzafferiyetler, başarılar diliyorum. Ayaklarına taş değmesin. İnşallah sağ selamet bölgeyi terörden temizleyerek döneceklerdir. Millet olarak, şahıs olarak, genç-yaşlı demeden hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde kahraman ordumuzun arkasındayız ve her zaman gönlümüz onlarla beraber. Bu vesileyle Almanya´nın St. Pauli takımında futbol oynayan kahraman futbolcumuz Enver Cenk Şahin yayınlamış olduğu bir paylaşımla linç girişimine tabi tutulduğunu gördük. Boluspor Kulüp Başkanımızla da görüştüm ve eğer evladımız arzu ederse kendisini Boluspor´da forma giydiğini görmek isteriz. Elbette ki gönlümüz ister ki bu evladımız Türkiye Süper Ligi´nde oynasın. Ama olmuyorsa, Biz Boluspor olarak kendisine talibiz. Boluspor´da futbol oynadığını görürsek mutlu oluruz. Gün birlik beraberlik günüdür. Cenk kardeşim ve diğer kardeşlerimiz üzülmesin. Biz o ülkelerden farklı bir davranış beklemiyoruz. Tarih bunun tanığıdır" dedi.



BOLU 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:31

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