Bolu'da samanlıkta çıkan yangın, ahır, odunluk ve eve sıçradı

BOLU'da, İsmail Özmen'e ait samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve sıçradı. İtfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, olay yerinde toplanan bir grup köylü çalışmaları endişeyle izledi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çaygökpınar köyünde çıktı. Eşi ve 3 torunuyla birlikte yaşayan İsmail Özmen'e ait samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yan yana bulunan ahır, odunluk ve eve sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. İtfaiyenin müdahalesine yardım eden köylüler, evdeki eşyaların bir kısmını yanmamaları için dışarı çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çoğunluğu çocuk ve kadın olan bir grup ise söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. Yangın 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, ev, samanlık, odunluk ve ahır kullanılamaz hale geldi. Köylüler, müdahalenin ardından itfaiye ekiplerine ayran ikram etti.



BOLU 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:31

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