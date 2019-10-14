4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu

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BOLU'da, 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü.

Bolu Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde 4 çocuğun elektrikli motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklardan birinin motosikletin ayak koyma yerine, 2 çocuğun seleye ve bir çocuğun arka bagaj çantası üzerine oturduğu görüldü. Diğerlerine göre yaşı büyük olan çocuğun kullandığı motosikletin zaman zaman dengesini kaybetmesi ve başlarında kask bulunmayan çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kendilerini görüntüleyen kameramanı youtuber sanan çocuklar, görüntülerini izlemek için youtube kanalının adresini sordu.



BOLU 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

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