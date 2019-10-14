BOLU´da, TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde elektronik malzeme yüklü TIR´ın motoru alev aldı. TIR alev alev yanarken, Ankara yönü ulaşıma kapandı. İtfaiye ekipleri, yanan TIR´ı söndürmek için müdahalede bulundu. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
BOLU
14 Ekim 2019 Pazartesi
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