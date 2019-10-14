Esas 14 Burda AVM’den nefes kesen eğlence

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerine 7D simülatör kapsülünde göstereceği filmlerle unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Bolu’da, D100 Karayolu üzerine Paşaköy mevkiinde Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, 7D simülatör kapsülünde gösterilecek filmler ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Bolu ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 16 17 18 19 20 Ekim tarihlerinde 14.00 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçilerini 7 boyutlu eğlence ile buluşturacak.

Esas 14 Burda AVM, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 7D Simülatör Kapsül etkinliği ile ziyaretçilerini nefes kesen bir eğlenceye davet ediyor.

BOLU 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:24

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.