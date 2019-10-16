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Bolu’da STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

İHA

Bolu'da, bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bolu’da STK’lardan Barış Pınarı Harekatı’na destek

Bolu’da, bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Bolu’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları harekata destek açıklaması yaptı. Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda, STK’lar adına açıklama yapan Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, harekatı desteklediklerini ve arkasında olduklarını belirterek, “Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” dedi.

“Suriyelilerin geri dönüşüne zemin hazırlamış olduk”
Ateş, masum insanları katleden terör gruplarına sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini ifade ederek, “Suriye’deki yerel halkın da terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikâyetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'yla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin geri dönüşüne de zemin hazırlamış olduk. Türkiye’nin elinden gelen tüm imkânlarını bu bölgeler için nasıl seferber ettiğini de tüm dünya kamuoyu gördü. Çünkü biz inanıyoruz ki, gönül dünyasını ve insanları imar edemeyenler, yeryüzünü imar edemezler. Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız” şeklinde konuştu.
Milli birlik ruhuyla birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyen Ateş, "Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün, sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür” dedi.

BOLU

16 Ekim 2019 Çarşamba

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