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Boluspor, çıkış yakalamak istiyor

DHA

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor'un kötü gidişatıyla ilgili olarak, "Bu iş sadece antrenmanla, sistemle, taktikle çözülecek işler değil. Bunlar çok önemli tabii ki ama bu işin psikolojik noktası da var. Bu takımın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi alınan sonuçların takımın üzerinde yarattığı travma, moral bozukluğu, enerji düşüşü. Bunları da toparlamak çok önemli" dedi. 

BOLUSPOR Teknik Direktörü Osman Özköylü, Boluspor'un kötü gidişatıyla ilgili olarak, "Bu iş sadece antrenmanla, sistemle, taktikle çözülecek işler değil. Bunlar çok önemli tabii ki ama bu işin psikolojik noktası da var. Bu takımın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi alınan sonuçların takımın üzerinde yarattığı travma, moral bozukluğu, enerji düşüşü. Bunları da toparlamak çok önemli" dedi. 
TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor, Pazar günü sahasında karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman pas çalışması ile başladı. Antrenman taktik çalışması ile geçti. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Osman Özköylü, "Hazır olmadan maç oynamak çok kolay değil. Oyuncular açısından da zor. Bu süreci mümkün olduğu kadar olumlu şekilde geçirmeye çalıştık. Özellikle Milli takım arası burada hem oyun sistemimiz hem oyun planımız yapmış olduğumuz antrenmanlarla takımın birazcık daha mesafe kat ettiğini düşünüyoruz. Bizim istediğimiz seviyelerde tam değil. Olması için uğraşıyoruz. Oyuncularımızın verdiği cevap çok çok iyi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hem antrenman performansı hem de oyuncuların antrenmana katılımı çok iyi. En son U-19 takımı ile oynadığımız maçta ortaya çıkan tablo bütün yorgunluklara rağmen verilen tepki çok çok iyiydi. Oynadığımız maçlarda belli süre içindeki oyuncularımızın ortaya koyduğu performans çok iyiydi. Biz bu süreyi mümkün olduğu kadar uzatmaya çalışıyoruz" dedi.
İstedikleri şeylerin olması için zaman gerektiğini aktaran Özköylü, "Kısa sürede birçok şeyi değiştirmek çok mümkün değil. Bunun için zaman gerekiyor. Bizim kendimize ait olan oyun sistemini oyunculara anlatmamız, oyuncuların onu uygulaması, hepsinin geri dönüşü zaman gerektiren şeyler. Keşke daha çok zamanımız olsaydı. Bu süreci daha da hızlandırabilirdik. Biz hem lig içerisinde maçımızı oynayacağız. Hem antrenmanlarımıza bu şekilde devam edeceğiz ve takımı istediğimiz noktaya ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu. 
Oynayacakları iki kritik maç olduğunu ifade eden Özköylü, şöyle konuştu: "Önümüzdeki süreçte lig haftası var. Oynayacağımız 2 çok kritik maçlar var. Bu maçlardan mutlak suretle 6 puan hedefliyoruz. Bu galibiyetlerin inşallah bizi çok yukarılara taşıyacağını düşünüyoruz. Ligin henüz çok başındayız. Ligde çok şeyler değişebilir. Ulaşacağımız nokta bize çok şeyler kazandıracak diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu süreci en olumlu şekilde atlatacağız. Elimizde çok iyi, çok gayret gösteren çok iyi bir oyuncu grubu var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Bizi bu süreçte çok iyi dinliyorlar. Gayretleri çok iyi. Alınacak bir galibiyet bizi moral motivasyon açısından çok iyi yerlere getirecek. Bu iş sadece antrenmanla, sistemle, taktikle çözülecek işler değil. Bunlar çok önemli tabi ki ama bu işin psikolojik noktası da var. Bu takımın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi alınan sonuçların takımın üzerinde yarattığı travma, moral bozukluğu, enerji düşüşü. Bunları da toparlamak çok önemli. Biz hem saha içini düzeltmeye çalışıyoruz. Hem saha dışında oyuncuların beynine girerek, onlarla konuşarak, onları yapacakları işe inandırarak. İyi futbol oynamalarını sağlayarak ve bunu sonuca dönüştürme noktasında onların yapabilirliğini daha çok ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Osman Özköylü'nün açıklamaları
-Antrenmandan detaylar

BOLU

16 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:58
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  • İKİNDİ 15:49
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  • YATSI 19:39
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