Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

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BOLU'da, tarlayı sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Ahmet Özdoğan (49), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Değirmenderesi köyünde meydana geldi. Köyde tarlasını süren Ahmet Özdoğan yönetimindeki traktör, sürücüsünü direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazayı gören köylüler, hemen yardıma koşarak, durumu 112 Acil'e bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özdoğan'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BOLU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:19

YATSI 19:38

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