Bolu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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Bolu’da kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Değirmenderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Özdoğan (49), tarlasını sürdüğü sırada kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Traktörün devrildiğini gören diğer köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ahmet Özdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, Özdoğan’ın cesedi traktörün altından çıkarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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