Bolu'da şüpheli paketten çöp çıktı

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BOLU'da, bir çöp konteynerine atılan kutu, şüphe üzerine bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Kutudan çöp çıktı.

Öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak'taki bir çöp konteynerindeki kutuyu gören çevre sakinleri, şüphelenip polise haber verdi. Gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatıp, bomba imha uzmanı çağırdı. Bomba imha uzmanının çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen vatandaşları uzaklaştırmak için polis yoğun çaba harcadı. Fünye ile patlatılan kutudan çöp çıktı. Vatandaşlar polisi alkışladı.

Bir süre sonra yol yeniden trafiğe açıldı.



BOLU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:19

YATSI 19:38

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