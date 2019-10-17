Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU´da refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Düzce´den Bolu´ya dönen Osman Öztürk (78) yönetimindeki 14 DM 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı. Kazada yaralanan Osman Öztürk, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman Öztürk, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu´nun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant kavşağından Anadolu Otoyolu´na yönlendirildi. Kazanın ardından devrilen tabela ve aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı.



BOLU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:19

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.