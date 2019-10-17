Arazi aracının çarptığı ışıklı tabela yolu trafiğe kapattı

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Bolu D100 karayolunda arazi aracı refüjdeki tabelaya çarpınca yol trafiğe kapandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza D100 karayolu Bolu Elmalık mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Osman Öztürk (78) idaresindeki 14 DM 858 plakalı arazi aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol üzerinde bulunan uyarı tabelasının ayağına çarptı. Çarpmanın etkisi ile ışıklı tabela yola devrilirken sürücüsü yaralandı. Sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen ışıklı tabela nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapandı. Tabelanın kaldırılması ile yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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