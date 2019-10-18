Yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli adliyede

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BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yarım kilo uyuşturucu madde ile ele geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 563,60 gram skunk maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan İ.G.(36) ve Y.G.(48) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



BOLU 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:18

YATSI 19:36

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