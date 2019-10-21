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Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi

DHA

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan T.Z.A., polisin Ankara'da gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan T.Z.A., polisin Ankara'da gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında GATA'da eğitim görürken ilişiği kesilen ve hakkında FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması içinde başlatılan ankesör soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan T.Z.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri T.Z.A.'nın Ankara'da saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, temmuz ayından bu yana firari durumdaki şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyon sonucunda yakalayarak Bolu'ya getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

BOLU

21 Ekim 2019 Pazartesi

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