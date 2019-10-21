Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi, Bolu'ya getirildi

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BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan T.Z.A., polisin Ankara'da gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında GATA'da eğitim görürken ilişiği kesilen ve hakkında FETÖ/PDY'nin askeri yapılanması içinde başlatılan ankesör soruşturmaları kapsamında yakalama kararı bulunan T.Z.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri T.Z.A.'nın Ankara'da saklandığını tespit etti. Polis ekipleri, temmuz ayından bu yana firari durumdaki şüpheliyi Ankara'da düzenledikleri operasyon sonucunda yakalayarak Bolu'ya getirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.



BOLU 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

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