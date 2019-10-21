TFF 1. Lig: Boluspor: 2 - Giresunspor: 0

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporGiresunspor karşılaşmasında, Boluspor sahadan 20 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar
45. dakikada Boluspor’un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
55. dakikada, Bolsupor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Mustafa Durak’ın kafasıyla indirdiği topla buluşan Poepon’un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 10
59. dakikada, Del Valle’nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Landel’in vuruşunda Bolusporlu oyuncu Hayrullah topu çizgiden çıkardı.
68. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içine yükselen topa Poepon’un kafa şutunda top filelerle buluştu. 20
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Cihan Aydın xx, Mehmet Kapluhan xx, Bersan Duran xx
Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, İsmail Konuk xx, Hakan Arslan xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, Melih Okutan xx (Umut Gündoğan dk. 90 ?), Cumali Bişi xx, Nascimento xx, Mustafa Durak xx (Mustafa Eskihellaç dk. 83 x), Poepon xxx, Bilal Kısa xx (Sami Can Keskin dk. 76 xx)
Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu xx, Yusuf Mert Tunç xx
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Giresunspor: Adriano Facchini xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Bayır xx, Mehmet Taş xx (Uğur Akdemir dk. 74 xx), Murat Akça xx, Mehmet Güven xx (Bekir Yılmaz dk. 43 xx), Landel xx, Ahmet İlhan Özek xx, Y. Del Valle xx, Tanase xx (Limbombe dk. 67 xx), Özgür Can Özcan
Yedekler: Metin Erol, Ahmet Kesim, Alperen Aydın, Rusescu, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Poepon (dk. 55 ve 68) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer (Boluspor), Landel (Giresunspor)
BOLU
21 Ekim 2019 Pazartesi
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