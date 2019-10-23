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Bolu’da 11 milyon lira harcanan tamamlanamayan Köroğlu Park, alkoliklerin mekanı oldu Başkan, ...

İHA

Bolu'da 11 milyon lira harcanarak 2017 yılında yapımına başlandıktan sonra atıl kalan Köroğlu Park, alkoliklerin mekanı haline geldi. Başkan Özcan, tahsisin kendilerine verilerek parkın tamamlanmasını istiyor.

Bolu’da 11 milyon lira harcanan tamamlanamayan Köroğlu Park, alkoliklerin mekanı oldu Başkan, parktaki Köroğlu heykelinin eski başkana benzetildiğini iddia etti

Bolu’da 11 milyon lira harcanarak 2017 yılında yapımına başlandıktan sonra atıl kalan Köroğlu Park, alkoliklerin mekanı haline geldi. Başkan Özcan, tahsisin kendilerine verilerek parkın tamamlanmasını istiyor.
Bolu Belediyesinin Alpagut Mahallesi’nde yapımına 2017 yılında başladığı ve 90 bin metrekare alan üzerine kurulması planlanan Uluslararası Köroğlu Parkı, yer tahsisinin Bolu Belediyesinden alınması nedeniyle 7 aydır atıl vaziyette kaldı. Alkol kullananların mekanı haline gelen Köroğlu Parkı, Bolu Belediyesinin tüm koruma çalışmalarına rağmen, gece saatlerinde parkın bulunduğu yere gelenler tarafından camları kırılarak tahribata uğratılıyor.
Parkın son durumuyla ilgili incelemelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parkın yapım süreciyle ilgili bilgi vererek, “Bulunduğumuz alan hazine tarafından bir proje kapsamında 2017 yılında kiralanmış. Çalışmalar kapsamında Bolu Belediyesi atıl durumda olan müze binasını yapmış. Bunun ihale bedeli 5 milyon 580 bin lira. Bizim tespitlerimize göre paranın tamamı ödenmiş. Yalnız yukarıdaki at kaidesi ve Köroğlu bu rakam haricinde. Ona da 5 milyon lira para ödenmiş. Yani yaklaşık 11 milyon lira Bolu Belediyesinin cebinden para çıkmış. Seçim öncesinde buranın işi tam bitmeden sembolik bir açılış yapıldı. Ondan sonraki süreçte, seçim arefesinde sayın bakan ‘burayı millet parkı olarak değerlendirelim, tahsisi bize verin’ dedi. Bunun üzerine belediyenin tahsisi kaldırılmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden TOKİ’ye tahsisi verilmek istenmiş. Ancak 27 Mart’ta TOKİ yazı yazarak, “burayı millet parkı olarak belediye yapsın” demiş” dedi.

“Bu tabloyu görmemezlikten gelmeyin”
Yüzde 85’i tamamlanan ancak şu anda alkol alınan bir mekan haline gelen Köroğlu Parkı’nın adının “Millet Bahçesi” olması kaydıyla yapımına devam etmek istediklerini ifade eden Özcan, “Şu anda gelinen noktada binanın yüzde 85’i tamamlanmış durumdayken, tahsis bizden alındığı için biz buraya bir çivi bile çakamıyoruz. Tamamlayamıyoruz. Su yalıtımıyla ilgili problemler var. Buraya bazı kötü niyetli insanlar geliyor, camlarını kırıyorlar. Burada alkol alıyorlar. Sık sık temizliğini yaptırdığımız halde maalesef bunun önüne geçemiyoruz. Özetle, buranın tahsisi Bolu Belediyesinde değil. Dolayısıyla burası sahipsiz bir yer. Şu anda hazine adına tescilli. Biz geri kalan imalatını yapıp hizmete açmak istiyoruz. Bununla ilgili tahsisi bize geri verin diyoruz ama henüz bir cevap verilmedi. Hayır da denilmedi evet de denilmedi. Ben tüm siyasilere sesleniyorum. Sayın bakana da sesleniyorum. Bu tabloyu kimse görmemezlikten gelmesin. Ya burayı TOKİ alsın ve millet bahçesi olarak hizmete sunsun yada bize tahsisi geri versinler, adı millet bahçesi olmak kaydıyla belediye olarak biz tamamlayalım” şeklinde konuştu.

“Heykelin yüzü eski belediye başkanına benzetilmiş”
Özcan, “Köroğlu heykelinin yüzü birebir eski belediye başkanına benzetilmiş. O da enterasan bir durum. Bu niye yapılır onu da çözebilmiş değilim. Kendisiyle paylaştım bu durumu. Kendisi, 'Haberim yok' dedi. Drone ile yakınına gidildiğinde kime benzediği net bir şekilde görülüyor” ifadelerini kullandı.

BOLU

23 Ekim 2019 Çarşamba

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