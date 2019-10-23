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Boluspor, Keçiörengücü maçına odaklandı

DHA

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, cuma günü oynayacakları Keçiörengücü maçıyla ilgili, "İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Karşımızda henüz daha hiç mağlubiyet almamış bir takım var. Ama bu almayacak anlamına gelmez. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum" dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, cuma günü oynayacakları Keçiörengücü maçıyla ilgili, "İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Karşımızda henüz daha hiç mağlubiyet almamış bir takım var. Ama bu almayacak anlamına gelmez. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum" dedi.
Geçtiğimiz hafta Giresunspor´u yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Boluspor´da teknik direktör Osman Özköylü, Karaçayır Mahallesi´nde bulunan kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kritik ve çok önemli bir galibiyet sonrası moral bulduklarını belirten Osman Özköylü, "Üzerimizdeki stresi, gerginliği bir nebze olsun atlatmanın sevincini yaşıyoruz. Haftalardır ihtiyaç duyduğumuz 3 puana ulaşmak takım üzerinde de çok pozitif bir etki yarattı. Maça çıkarken gerçekten maçın sonucunda olabilecek bir olumsuzluğun bizim adımıza çok daha büyük sıkıntılar doğurabileceği bir gerçekti. Böylesine stresli ve gergin bir ortamda oyuncuların rahat olmadığı, istediklerini rahat yapamadıkları bir ortamda oynanan maçta alınan galibiyet ne olursa olsun çok önemli" diye konuştu.
"AZİMLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"
Giresunspor galibiyetinin iyi bir adım olduğunu ifade eden Özköylü, "Tabi ki, bu bir adımdı. Bundan sonra önümüzde çok uzun bir yol var. Yaşadığımız sıkıntıları, geçirdiğimiz süreci çok iyi biliyoruz. Hala o sıkıntılardan kurtulmuş değiliz. Hala eksiklerimiz fazla. Çok azimli bir şekilde çalışıyoruz. Çok istekli bir takımımız var. Bulunduğumuz yerden bir an önce yukarılara çıkmak için gerçekten çok özveri ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
"ÇOK ÖNEMLİ ÇOK KRİTİK BİR GALİBİYETTİ"
İlerleyen haftalarda da maçlardan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Özköylü, "En azından oyuncularımız alınan Giresun galibiyeti ile bir nebze olsun üzerlerindeki gerginliği attılar. Oyunun geneline baktığımız zaman kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Çok önemli çok kritik bir galibiyetti. Şimdi 2 gün sonra Keçiörengücü ile çok önemli bir maça daha çıkacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk toparlanmaya çalışıyoruz. Maçın kısa sürede tekrar oynanacak olması bizim adımıza çok istediğimiz bir şey değil. Dinlenmek için biraz daha zamanımız olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama önemli değil. Biz hazırlıklarımızı tam anlamıyla yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"RAKİBE İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDIRMAK İÇİN SAHADA MÜCADELEMİZİ YAPACAĞIZ"
Tecrübeli teknik adam, 2 gün sonra oynanacak olan Keçiörengücü maçıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:
"Kalan 2 gün içerisinde de hem taktiksel olarak, hem de fiziksel olarak yapabileceğimiz tüm çalışmaları yaparak Keçiören maçına hazır bir şekilde sahada olacağız. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Karşımızda henüz daha hiç mağlubiyet almamış bir takım var. Ama bu almayacak anlamına gelmez. Biz ikinci galibiyetimizi alarak, rakibin de ilk mağlubiyetini aldırmak için sahada mücadelemizi yapacağız." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Osman Özköylü'nün açıklamaları
-Detaylar

BOLU

23 Ekim 2019 Çarşamba

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