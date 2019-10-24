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Köroğlu Parkı'nda çalışmalar sürecek

DHA

BOLU'da, yapımına 2016'da başlanan ve yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl kalan Köroğlu Parkı'nın yer tahsisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verildi. Parkta çalışmalara kısa süre içinde başlanacağı belirtildi. 

BOLU'da, yapımına 2016'da başlanan ve yüzde 80'i tamamlandıktan sonra atıl kalan Köroğlu Parkı'nın yer tahsisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verildi. Parkta çalışmalara kısa süre içinde başlanacağı belirtildi. 
Bolu Belediyesi'nce Alpagut Mahallesi'nde, 2016 yılında, 90 bin metrekarelik alan üzerinde Uluslararası Köroğlu Parkı'nın kurulması için çalışmalara başlandı. Parkın ilk etabında, kentin birçok yerinden görülen noktaya dev 'Köroğlu' heykeli yerleştirildi. Kazakistan'da yapılan heykel, parçalar halinde, TIR'larla Bolu'ya getirildi. Yüzde 80'i tamamlanan ve bugüne kadar 11 milyon TL harcanan Köroğlu Parkı'nın 20 Mart'ta açılışı düzenlendi. İçinde 70 metre yükseklikte ve 19 ton ağırlıkta, Bolu'nun sembolü olan halk ozanı Köroğlu'nun dev heykelinin de bulunduğu parkın, 31 Mart yerel seçimi döneminde Millet Bahçesi yapılmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bolu ziyareti sırasında parkın, Millet Bahçesi olacağı duyuruldu. Dönemin AK Parti'li belediyesince parkın yer tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne verildi. Yerel seçimin ardından Bolu Belediyesi, CHP'ye geçti. Yüzde 80'i tamamlanan Köroğlu Parkı ise inşaat halinde kaldı. Restoran, kafe, seyir terası, kütüphane gibi alanların da planlandığı kaide binası yarım kaldı. Parkın çevre düzenlemesi de yapılmadı. Yaklaşık 7 aydır park, atıl kaldı.
Parkın yer tahsisi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne verildi. Parkta kısa süre içinde çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

BOLU

24 Ekim 2019 Perşembe

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