BOLU ve Kayseri polisinin ortakla\u015fa d\u00fczenledi\u011fi\u00a0operasyonla FET\u00d6 firarisi Z.\u0130. (29)\u00a0yakaland\u0131. ByLock kulland\u0131\u011f\u0131 belirlenen \u015f\u00fcpheli kad\u0131n, adliyeye sevk edildi.Bolu Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00a0ekipleri, Bolu Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc FET\u00d6\/PDY soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 bulunan ve KHK ile g\u00f6revinden ihra\u00e7 edilen \u00f6\u011fretmen Z.\u0130. nin Kayseri de oldu\u011funu belirledi.\u015e\u00fcpheli kad\u0131n\u0131n yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan ekipler, Kayseri \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ter\u00f6rle M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u00b4yle birlikte operasyon d\u00fczenledi. Operasyonda 15 Temmuz darbe giri\u015fiminden bu yana firari olan Z.\u0130. sakland\u0131\u011f\u0131 evde yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u00d6rg\u00fct\u00fcn kriptolu haberle\u015fme program\u0131 ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu ve o d\u00f6nem \u00f6rg\u00fct\u00fcn yay\u0131n organlar\u0131na aboneli\u011fi bulundu\u011fu belirlenen \u015f\u00fcpheli, Bolu ya getirilerek adliyeye sevk edildi.\u00a0