14 Burda’da 29 Ekim coşkusu yaşanacak

Bugün ne oldu?

O da modaya uydu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM’nin düzenleyeceği etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.

Bolu’da, D100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bolululara bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.

Esas 14 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, saat 14:00, 15:00 ve 16:00’da gerçekleştirilecek müzik dinletisi ve saat 14:00 ve 18:00’da düzenlenecek Atatürk Çerçevesi Yapımı Atölyesi ve bayrak dağıtımı etkinlikleri ile Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü coşku dolu heyecanla kutlayacak.

BOLU 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.