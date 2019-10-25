14 Burda’da 29 Ekim coşkusu yaşanacak

Bolu’da, Esas 14 Burda AVM’nin düzenleyeceği etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak.
Bolu’da, D100 Karayolu üzeri Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Bolululara bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.
Esas 14 Burda AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, saat 14:00, 15:00 ve 16:00’da gerçekleştirilecek müzik dinletisi ve saat 14:00 ve 18:00’da düzenlenecek Atatürk Çerçevesi Yapımı Atölyesi ve bayrak dağıtımı etkinlikleri ile Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü coşku dolu heyecanla kutlayacak.
BOLU
25 Ekim 2019 Cuma
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