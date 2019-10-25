TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

İHA

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan BolusporKeçiörengücü karşılaşmasında, Boluspor sahadan 31 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporKeçiörengücü karşılaşmasında, Boluspor sahadan 31 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar
13. dakikada Hayrullah’ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 10
20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak’ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan’ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 20
76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci’nin şutunda top ağlara gitti. 21
90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti. 31

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak x, Cemal Bingül xx, Murat Altan xx
Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, İsmail Konuk xx, Hakan Arslan xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, Cumali Bişi xx, Bilal Kısa xxx (Umut Gündoğan dk. 46 xx), Nascimento xx, Mustafa Durak xx (Mustafa Eskihellaç dk. 61 xxx), Melih Okutan xxx (Sami Can Keskin dk. 90 ?), Poepon xxx,
Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Mustafa Eskihellaç, Sami Can Keskin, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu xx, Yusuf Mert Tunç xx
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Abdulkadir Korkut xx (Rıdvan Şimşek dk. 65 xx), Samet Akaydin xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx (Onur Beytaş dk. 65 xx), Lévy Madinda xx, T. Mendy xx, Cem Ekinci xx, F. Kone xx (Diabang dk. 79 x)
Yedekler: Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Onur Beytaş, İshak Çakmak, Diabang
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Goller: Bilal Kısa (dk. 13), Melih Okutan (dk. 20), Mustafa Eskihellaç (dk. 90+3) (Boluspor), Cem Ekinci (dk. 76) (Keçiörengücü)
Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (dk. 62) (Boluspor), Samet Akaydın (dk. 90+4) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Cumali Bişi, Hayrıullah Bilazer (Boluspor) Madinda, Diabang (Keçiörengücü)

BOLU

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boluspor - Keçiörengücü: 3-1
YEREL HABERLER Boluspor - Keçiörengücü: 3-1
FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı
Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaygubet evinde yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaygubet evinde ...
14 Burda’da 29 Ekim coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER 14 Burda’da 29 Ekim coşkusu yaşanacak
Bolu’da, FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Köroğlu Parkı'nda çalışmalar sürecek
YEREL HABERLER Köroğlu Parkı'nda çalışmalar sürecek
Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 
YEREL HABERLER Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 
14 Burda AVM’de , “Gülüşlere Yolculuk” tiyatrosu
YEREL HABERLER 14 Burda AVM’de , “Gülüşlere Yolculuk” tiyatrosu
Boluspor, Keçiörengücü maçına odaklandı
YEREL HABERLER Boluspor, Keçiörengücü maçına odaklandı
Osman Özköylü: "Rakibe ilk mağlubiyetini aldırmak için mücadele edeceğiz" Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “İstekli bir takımımız var”
YEREL HABERLER Osman Özköylü: "Rakibe ilk mağlubiyetini aldırmak ...
Bolu’da 11 milyon lira harcanan tamamlanamayan Köroğlu Park, alkoliklerin mekanı oldu Başkan, parktaki Köroğlu heykelinin eski başkana benzetildiğini iddia etti
YEREL HABERLER Bolu’da 11 milyon lira harcanan tamamlanamayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X