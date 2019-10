TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan BolusporKeçiörengücü karşılaşmasında, Boluspor sahadan 31 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar

13. dakikada Hayrullah’ın ceza sahası dışına çıkardığı topla buluşan Bilal Kısa’nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 10

20. dakikada rakipten topu çalan Mustafa Durak’ın geliştirdiği atakta topla buluşan Melih Okutan’ın ceza sahası içinden şutunda top ağlara gitti. 20

76. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Cem Ekinci’nin şutunda top ağlara gitti. 21

90+3. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Mustafa Eskihallaç'ın şutunda top ağlara gitti. 31



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak x, Cemal Bingül xx, Murat Altan xx

Boluspor: Hakan Canbazoğlu xx, İsmail Konuk xx, Hakan Arslan xx, Hayrullah Bilazer xx, Ümit Kurt xx, Cumali Bişi xx, Bilal Kısa xxx (Umut Gündoğan dk. 46 xx), Nascimento xx, Mustafa Durak xx (Mustafa Eskihellaç dk. 61 xxx), Melih Okutan xxx (Sami Can Keskin dk. 90 ?), Poepon xxx,

Yedekler: Yavuz Aygün, Umut Gündoğan, Mustafa Eskihellaç, Sami Can Keskin, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu xx, Yusuf Mert Tunç xx

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erdi Dikmen xx, Abdulkadir Korkut xx (Rıdvan Şimşek dk. 65 xx), Samet Akaydin xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xx, Burak Aydın xx (Onur Beytaş dk. 65 xx), Lévy Madinda xx, T. Mendy xx, Cem Ekinci xx, F. Kone xx (Diabang dk. 79 x)

Yedekler: Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, Abdulkadir Kuzey, Onur Beytaş, İshak Çakmak, Diabang

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Bilal Kısa (dk. 13), Melih Okutan (dk. 20), Mustafa Eskihellaç (dk. 90+3) (Boluspor), Cem Ekinci (dk. 76) (Keçiörengücü)

Kırmızı Kartlar: Umut Gündoğan (dk. 62) (Boluspor), Samet Akaydın (dk. 90+4) (Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Cumali Bişi, Hayrıullah Bilazer (Boluspor) Madinda, Diabang (Keçiörengücü)

