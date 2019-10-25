Boluspor - Keçiörengücü: 3-1

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (x), Cemal Bingöl (xx), Murat Altan (xx)

BOLUSPOR: Hakan (xx) Hayrullah (xxx), İsmail (xxx), Ümit (xxx), Hakan Arslan (xxx), Bilal Kısa (xxx) (Dk. 46 Umut x), Cumali (xx), Dodo (xx), Mustafa Durak (xx) (Dk. 60 Mustafa Eskihellaç xx), Melih (xxx) (Dk. 90+2 Sami), Poepon (xxx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (x) Abdulkadir (xx) (Dk. 67 Rıdvan xx), Samet (xx), Erdi (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xx), Cem (xx), Madinda (xx), Burak (x) (Dk. 65 Erdem xx), Mendy (xx), Kone (xx) (Dk. 79 Diabang xx)

GOLLER: Dk. 13 Bilal, Dk. 19 Melih, Dk. 90+4 Mustafa Eskihellaç (Boluspor) Dk. 76 Cem (Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Umut (Boluspor) Dk. 90+5 Samet (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Cumali, Hayrullah (Boluspor) Madinda, Hüsamettin (Keçiörengücü) TFF 1'inci Lig 9'uncu hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.13'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Hayrullah'ın pasında topla buluşan Bilal'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

19'uncu dakikada Boluspor'un kontra atağında Mustafa Durak'ın pasında Melih kaleci ile karşı karşıya kaldı. Melih'in düzgün vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-0.

62'nci dakikada Bolusporlu Umut, Kone'ye yaptığı sert müdahale sonucu direkt kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı.

76'ncı dakikada ceza sahası içinde Erdem'in pasında topla buluşan Cem'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

90+4'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda gol oldu: 3-1.



BOLU 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

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