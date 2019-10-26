Otoyolda yapılan uygulamada kokainle yakalandı

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BOLU´da, polisin TEM Otoyolu´nda yaptığı uygulamada, 22,77 gram kokain ile yakalanan M.G. (57) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu´nda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine narkotik köpeği ile otomobilde arama yapıldı. Otomobilin 3 farklı yerine gizlenmiş toplam 22,77 gram kokain ele geçirildi. Sürücü M.G. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



BOLU 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 18:06

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