Liselilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Liselilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

DHA

BOLU'da, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Barış Pınarı' yazan koreografi yaptı.

BOLU'da, Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Barış Pınarı' yazan koreografi yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Bolu Altındağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri destek verdi. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde 'Barış Pınarı' yazan koreografiye imza attı. Türk bayrağı da açan öğrencilerin yazdığı 'Barış Pınarı' yazısı, havadan drone ile görüntülendi.
 

BOLU

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otoyolda yapılan uygulamada kokainle yakalandı
YEREL HABERLER Otoyolda yapılan uygulamada kokainle yakalandı
Bolu’da, 22 gram kokainle yakalandı
YEREL HABERLER Bolu’da, 22 gram kokainle yakalandı
Boluspor - Keçiörengücü maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: “Çok önemli bir galibiyet aldık” Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz: “Önümüzdeki maçlara bakacağız”
YEREL HABERLER Boluspor - Keçiörengücü maçının ardından Boluspor ...
Boluspor - Keçiörengücü: 3-1
YEREL HABERLER Boluspor - Keçiörengücü: 3-1
TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 3 - Keçiörengücü: 1
FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün Bolu Küçük Bölge Sorumlusu yakalandı
Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaygubet evinde yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da FETÖ'nün bölge sorumlusu gaygubet evinde ...
14 Burda’da 29 Ekim coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER 14 Burda’da 29 Ekim coşkusu yaşanacak
Bolu’da, FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bolu’da, FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Köroğlu Parkı'nda çalışmalar sürecek
YEREL HABERLER Köroğlu Parkı'nda çalışmalar sürecek
Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 
YEREL HABERLER Lisenin spor salonu inşaatı atıl kaldı 

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X