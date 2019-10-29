Bolu'da öğrenciler, 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı

BOLU'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Törende 200 metrelik Türk bayrağını taşıyan öğrenciler, alkış aldı.

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Vali Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan Vali Ümit, "Bugün cumhuriyetin kurulduğu gün kadar heyecanlı ve güçlü olmalıyız. Sesimizle alkışımızla konuşmamızla duruşumuzla her zamankinden daha güçlü, daha zinde ve daha mutlu bir şekilde günün anlamını idrak etmeye çalışmalıyız" dedi.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından halk oyunu gösterilerinin düzenlendiği törende öğrenciler, Türk bayrakları ve asker selamı ile geçiş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri de törende geçiş yaptı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı törende öğrencilerin 200 metrelik Türk bayrağını taşıması, alkış aldı.



BOLU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:48

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