Bolu’da binlerce kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

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Bolu’da Cumhuriyet’in 96’ıncı yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü.

Bolu’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bolu Belediyesi öncülüğünde fener alayı düzenlendi. Kent Meydanı’nda ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan yaklaşık 10 bin kişi, bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi üzerinden Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. Dev Türk bayrağının da açıldığı yürüyüşün ardından Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen Tuğba Göktaş ve İrem Derici konserlerinde binlerce kişi doyasıya eğlendi.

BOLU 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:48

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