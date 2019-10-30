Osman Özköylü: "Kazanılan 2 maçın motivasyonu umut verdi"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, arka arkaya kazandıkları 2 maçın gelecek adına umut verdiğini belirterek, milli maç arasına kadar oynayacakları Adanaspor ve Bursaspor maçlarından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 8. ve 9. haftalarında kendi evinde aldığı galibiyetlerin ardından, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Taktik ve fiziksel çalışmalarına devam eden kırmızıbeyazlı ekipte Teknik Direktör Osman Özköylü, haftalık basın toplantısında son 2 maçı ve takımı değerlendirdi.

Kazanılan maçların ardından ligdeki sıralamanın değişmesinin pozitif gelişmeler olduğunu belirten Özköylü, “Kazanılan 2 maçın ardından moral ve motivasyon olarak şu anda daha iyi durumdayız. Ligde sıralamamızın değişmesi bizim adımıza pozitif gelişmeler. Oynamış olduğumuz 2 maç çok yoğun tempoda geçen, zorluk derecesi çok yüksek olan kısa sürede 2 tane iyi takıma karşı kazanılmış maçın bizde fiziksel olarak ciddi bir sıkıntıya sebep olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de Keçiören maçındaki 60. dakikada Umut’un atılmasıyla beraber son 35 dakikayı 10 kişi oynamak, bir önceki Giresun maçımızı 5 gün önce oynamış olmak, bizim gibi gelişim gösteren, hala tam olarak hazır olmayan, beklediğimiz seviyenin altında bir takım olarak çok zorlayıcı oldu. Bunun sıkıntılarını hafta içi yaşıyoruz. Her şeye rağmen kazanılan 2 maçın moral, motivasyonu bize gelecek adına umut verdi. Sahadaki futbolcularımızın özverili mücadelesi, ortaya koydukları performans çok sevindiriciydi” dedi.



“İyi yerlere geleceğimize inanıyorum”

Milli maç arasında toparlanmak için zamanları olacağını ifade eden Özköylü, “Öncelikle milli maç arasına kadar olan süreçte oynayacağımız Adanaspor ve Bursaspor maçlarından istediğimiz galibiyetleri alarak ayrılmak istiyoruz. Milli maç arasında kendimizi toparlamak için zamanımız olacak. Kalan süreci nasıl geçireceğimiz konusunda planlama yapmak için fırsatımız olacak. İnşallah bu gelişimimiz devam ettiği sürece ben oyuncu arkadaşlarımızın gösterdiği özverili çalışmayla beraber iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. İyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Taraftarımızın da camiamızın da desteğini daha fazla bekliyoruz. Çünkü bu zor süreçte onların desteği bizim için çok önemli. Takımımız sahada mücadeleyi gösterirken tribünlerden o enerjiyi ve desteği almak istiyor. Bunu da taraftarlarımız ve bizi sevenler lütfen bizden esirgemesinler” şeklinde konuştu.



“Benim istediğim seviyenin altındayız”

Takımın fiziksel seviyesinin yükseldiğini ancak hala istenilen seviyede olmadığını söyleyen Özköylü, “Daha önce 60. dakikalardan sonra gerileyen takım, Giresun maçında ikinci yarıdaki oyunuyla, temposuyla maçı kazandı. Keçiören gibi çok kaliteli bir takıma karşı ortaya konan direnç, 35 dakika 10 kişi oynanmasına rağmen, o fiziksel mücadelenin üst seviyede olması bizim adımıza çok olumlu gelişmeler. Bu da demek oluyor ki, takım doğru bir gelişme gösteriyor. Doğru yerlere çıkmaya başladı. Artık süre uzamaya başladı. Maçın sonlarına kadar mücadelesini bırakmayan, rakiple başa baş oynamaya gayret eden bir takım var. Ancak, hala yeterli değil. Benim istediğim seviyenin hala çok altındayız. Çünkü benim takımım gerekiyorsa bir 90 dakika biter, arkasından bir 60 dakika daha çok rahat hiç yorulmadan oynayabilecek seviyede olmalı” açıklamasını yaptı.

BOLU 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.