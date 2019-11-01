Bolu’da TEM Otoyolu’nda lastiği çıkan tır tehlikeye neden oldu

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan tır, devrilme riskine rağmen kilometrelerce yanlanmış şekilde yoluna devam etti. Aracın tehlikeli yolculuğu ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan tırın sağ tarafında bulunan lastiklerinden birisi yerinden çıkarak yola fırladı. Tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilme riski olmasına rağmen kilometrelerce ilerledikten sonra sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi. Şans eseri herhangi bir kazaya neden olmayan olayda lastiğin fırladığını gören ve o anları cep telefonlarıyla görüntüleyen diğer sürücüler de büyük korku yaşadı.

BOLU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

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