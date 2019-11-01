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Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

İHA

Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü Bolu’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

Bolu’nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla yeşil alanlar beyaza büründü.
Bolu’da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya ve Sarıalan Yaylası mevkiilerinde etkili olan kar yağışı ile yeşil alanlar beyaza büründü.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgi göre, yüksek kesimlerde kar yağışı gece boyunca devam edecek. Hafta sonu yağışın beklenmediği Bolu’da hava sıcaklıklarının yeniden yükseleceği öğrenildi.

BOLU

01 Kasım 2019 Cuma

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