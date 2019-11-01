Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

BOLU'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu kent merkezinde, sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan 2 bin rakımlı Kartalkaya'da ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü. Yollarda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bölgedeki ağaçlar da beyaz örtüyle kaplandı.



BOLU 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

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