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(ÖZEL) Bolu’da çıkarılan dünyaca ünlü “Kalsedon Taşı” ekonomiye kazandırılıyor Sağlığa iyi geldiği ...

İHA

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde çıkarılan ve Hititler'den bu yana sağlığa iyi geldiğine inanılan "Kalsedon Taşı", takı haline getirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

(ÖZEL) Bolu’da çıkarılan dünyaca ünlü “Kalsedon Taşı” ekonomiye kazandırılıyor Sağlığa iyi geldiği inanılan “Kalsedon Taşı” hünerli ellerde takıya dönüşüyor

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde çıkarılan ve Hititler’den bu yana sağlığa iyi geldiğine inanılan “Kalsedon Taşı”, takı haline getirilerek ekonomiye kazandırılıyor.
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinin güney kesimlerinde çıkarılan ve Hititler’den bu yana sağlığa iyi gelindiğine inanılan “Kalsedon Taşı”, Kıbrıscık Belediyesinin öncülüğünde ilçeye açılan atölyede işlenerek takı haline getiriliyor. İlçe ekonomisine ve Bolu turizmine katkı sağlaması beklenen 'Kalsedon Taşı'nın yörede baş ağrısı ve strese de iyi geldiğine inanılıyor. Yüzük, küpe ve kolye olarak kullanılabilecek hale getirilen taşlar, önümüzdeki günlerde Bolu’ya ait özellikleri taşıyan magnetler halinde de satışa sunulacak.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniverstesinde düzenlenen Kıbrıscık Sempozyumu’nda tanıtımı yapılan “Kalsedon Taşı” ile ilgili bilgiler veren Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Hititler’de konuşma yetisinin geliştirdiğine inanılan bir bir inanış var. Kıbrısıcık’ın güney bölgelerinde çıkan bir taş. Ayrıca yörede baş ağrısını dindirdiğine, stresi giderdiğine inanılıyor. Daha önce çalışmalar başlatılmış ama yürütülememiş. Biz geldikten sonra MARKA’ya bir proje sunduk. Fakat oradan bir şey çıkmayınca İŞKUR ile ortak bir projeyle Kıbrıscık’ta başladık. Üretimine başlandı. Takıların yanı sıra magnet ile de çalışmalara başlayacağız. Atölyemize magnet çalışmasını da ekleyeceğiz. Bu magnetler yalnızca Kıbrıscık’ın özelliklerini göstermeyecek, Bolu’nun tüm özelliklerini taşıyan magnetler oluşturacağız. Bolu turizminin alt yapısına materyal yetiştirmenin peşindeyiz. Bunun yanı sıra seramik bölümüyle görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

“Kıbrıscık halkına ekonomik katkısı olacak”
İlçede, 15 gün önce açılan atölyede 20’den fazla kişinin çalıştığını söyleyen Tekemen, “Taş atölyesi 15 gün önce açıldı. Şu anda 18 kişiyle devam ediyoruz. Aslında 30 kişi başvurmuştu. Bir kısmı İŞKUR’dan 6 aylık süreye takıldıkları için katılamadılar. Ama onları da destekledik ve katılmaya başladılar. Sayı 20’yi geçti. Pazarlama başlayınca ilçe halkına da getirisi olacak. Daha sonra taşı belirli olarak atölyemizde şekillendirip kadınlarımıza gümüş işçiliğini evlerde yaptırma niyetimiz var. Kıbrısıcık halkına ekonomik katkısının olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kalsedon Taşı'nın yurt dışına ihracatının yapılması için de çalışmaları olduğunu kaydeden Başkan Tekemen, "İlk etapta Bolu’da pazarlama yoluna gideceğiz ama gelişirse Türkiye ve yurt dışına ihracı konusunda da çalışmalarımız olacak. Dışarıdan taşın plaka halinde isteyenler var ama ben kendi fırsatlarımız varken, insanlarımıza iş imkanı varken dışarıya plakalar halinde satılmasına taraftar değilim” ifadelerini kullandı.
Kalsedon Taşı’nın işlendiği atölyede çalışan evli ve 3 çocuk annesi Asiye Aktuğ ise "Kıbrıscık’ımızın değerli taşlarını kullanmak istiyoruz. Değerlendirmek istiyoruz. Atölyemizin sürmesini istiyoruz. Buna çok emek vermemiz lazım. Taşı işlemek zor ama bizler için kolay ve eğlenceli. Mutluluk, huzur verici bir meslek. Her taş ayrı bir pozitif enerji veriyor" dedi.

BOLU

02 Kasım 2019 Cumartesi

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