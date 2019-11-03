Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler Gölcük Tabiat Parkı'nı doldurdu

Bolu’da hafta içi yağan mevsimin ilk karının ardından sıcaklıkların tekrar yükselmesiyle güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, Gölcük Tabiat Parkı’na akın etti.

Bolu’da, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, hafta içi gelen mevsimin ilk karının ardından sıcaklıkların yükselmesiyle tatilcilerle doldu. Güneşli havayı fırsat bilerek hafta sonu tatillerini çam ağaçlarının içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, göl çevresinde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul’dan hafta sonu tatilini Bolu’da geçirmek için gelen bir tatilci, “Gölcük çok güzel. Doğası bakir bir doğa. El dokunulmamış birçok yerine. Bu ikinci gelişim. İlk geldiğimde her yer karlarla kaplıydı. Göl buzdu. Bu mevsimde de çok güzel. Her mevsimde görmek istiyorum” dedi.

BOLU 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:53

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