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Osman Özköylü: "Ligde alınan her galibiyetin çok önemi var"

İHA

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde alt sıralardan uzaklaşarak, yukarılara doğru çıkmak istediklerini söyledi. Özköylü ligde alınan her galibiyetin de önemli olduğunu belirtti.

Osman Özköylü: "Ligde alınan her galibiyetin çok önemi var"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ligde alt sıralardan uzaklaşarak, yukarılara doğru çıkmak istediklerini söyledi. Özköylü ligde alınan her galibiyetin de önemli olduğunu belirtti.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 10. haftasında deplasmanda Adanaspor ile oynadığı ve sahadan 1 puanla döndüğü maçın ardından, bu hafta evinde oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Taktik ve fiziksel çalışmalarına devam eden kırmızıbeyazlılarda Teknik Direktör Osman Özköylü, haftalık basın toplantısında son Adanaspor karşılaşmasını ve bu haftaki Bursaspor müsabakasını değerlendi.

"Kazanmayı arzu ettiğimiz bir maçtı"
Osman Özköylü, deplasmanda alınan 1 puanın sevindirici olduğunu belirterek, "Deplasmanda oynadığımız Adanaspor maçında aldığımız 1 puan ile yolumuza devam ediyoruz. Tabi kazanmayı arzu ettiğimiz bir maçtı. Fakat mevcut eksiklerimiz itibariyle oynamayan oyuncularımız ve sakat olan oyuncularımızdan dolayı oyun içerisinde bazı sıkıntılar yaşadığımız, çok istediğimiz performansı ortaya koyamadığımız ama her şeye rağmen deplasmanda alınan bir puanın sevincini yaşadığımız bir haftayı geride bıraktık. Oynadığımız takım kendi sahasında hiç yenilmemiş bir takımdı. Maçı kazana da bilirdik. Kaybede de bilirdik. Özellikle ikinci yarıda kendi bireysel hatalarımızdan rakibe verdiğimiz pozisyonlar neticesinde rakip 3 net pozisyona girdi. İlk yarı bu pozisyonları hiç vermemiştik. Ama her şeye rağmen son dakikalarda Rydell Poepon golü atsa galip bitirebileceğimiz bir maçtı. Her şeye rağmen deplasmanda alınan bir puan bir kazançtır. Bir böyle bakıyoruz. Takımımızın mücadelesi ortaya koyduğu oyun her geçen gün yükselerek devam ediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu süreci devam ettirip performansımızı arttırıp sakat ve cezalı oyuncularımız aramıza katılması ile birlikte yolumuza daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

"Güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"
Bu hafta Bursaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydeden Özköylü, "Önümüzde oynayacağımız çok zorlu maçlar var. İlki bu hafta Bursaspor ile sahamızda oynayacağımız maç. Çok iyi bir takıma karşı ve şu ana kadar ligde gösterdiği performans ile ligin en başarılı takımlarından birisi bir Bursaspor. Biz de son haftalardaki toparlanma sürecini devam ettirerek, sahamızda oynayacağımız bu maçtan inşallah iyi bir sonuçla güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çünkü ligde alınan her galibiyetin çok önemi var. Biz bir an önce alttaki gruptan uzaklaşıp yukarılara doğru yaklaşmak istiyoruz. Oralarda olmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Tabi oynayacağımız Bursaspor maçı bu anlamda bizim adımıza oynayacağımız kritik maçlardan birisi. İnşallah Pazar günü seyircimizin de desteği ile kendi sahamızda oynayacağımız maçtan iyi mücadele ile yakalayabileceğimiz yerlerin avantajını kıymetini iyi hesap ederek iyi bilerek ona göre mücadele ederek, iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

BOLU

06 Kasım 2019 Çarşamba

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