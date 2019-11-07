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35 yıldır antika satıyor

DHA

BOLU'da, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bayram Atalay (57), 5 metrekarelik dükkanında, yaklaşık 35 yıldır antika satarak, geçimini sağlıyor.

BOLU'da, 3 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Bayram Atalay (57), 5 metrekarelik dükkanında, yaklaşık 35 yıldır antika satarak, geçimini sağlıyor.
Bolu'da yaşayan Bayram Atalay, 3 yaşındayken, geçirdiği çocuk felci nedeniyle yürüme yetisini kaybetti. Yaşamı dört duvar arasında geçen Atalay'a, Almanya'da oturan yakını tekerlekli sandalye hediye etti. Atalay, bu sayede sosyal hayata karıştı. Engelli derneğinde yöneticilik yapan Atalay, oturarak voleybol sporcusu da oldu. Bayram Atalay, aynı zamanda çeşitli ticari faaliyetlerde de bulundu. Bavul alım satımı yaparak, ticarete başlayan Atalay, daha sonra sarraflık yaptı. Atalay, yaklaşık 35 yıldır da 5 metrekarelik dükkanında antika ürünler satıp, eski radyo ve pikapların tamirini yapıyor. 
Tekerlekli sandalyeyle yaşamını anlatan Bayram Atalay, "Yetişkin olduktan sonra sosyal hayatım başladı. Daha önce vaktimin büyük kısmını evde radyo dinleyerek geçirdim. Zamanımın büyük kısmını evde geçiriyordum. Asıl sorun tekerlekli sandalyemin olmamasıydı. Bir yakınım tekerlekli sandalye hediye etti. Ondan sonra bütün yaşantım değişti" dedi.
Tekerlekli sandalyeye kavuştuktan sonra sosyal hayata atılıp, ticaretle uğraşmaya başladığını belirten Atalay, "Şu anda da dükkanımda gaz lambası, plak gibi şeyler satıyorum. Aynı zamanda eski radyo tamiri, plakçalar tamiri yapıyorum. Bir de cumhuriyet dönemi kağıt paralarına ilgim var. Elime geçtiği sürece onlarla da ilgileniyorum. Para çok değiştiği için artık eskisi gibi ilgi kalmadı. Bana gelmiyor fazla. Bizim birinci hedefimiz, ulaşılabilirlik. Yani bir engellinin evden çıkıp, şehirde rahatça dolaşabilmesi, bizim için en önemlisi. Bu tekerlekli sandalyeler olmadığı zaman bizim bütün işimiz bozuluyor" diye konuştu.  

BOLU

07 Kasım 2019 Perşembe

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