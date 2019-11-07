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Banyoda gizli kamerayı bulan kadın, kocasından şikayetçi oldu

İHA

Bolu’da kocasının banyoya taktığı saat görünümlü gizli kamerayı cep telefonuna gelen görüntülerden yakalayan genç kadın, eşinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da sözleşmeli asker olarak görev yapan A.K.İ. isimli şahıs, 7 ay önce evlendiği eşiyle birlikte 2 ay önce Bolu’ya taşındı. İddiaya göre, A.K.İ., taşındıkları evin banyosuna saat görünümlü bir cihaz yerleştirdi. Daha sonra A.K.İ., eşi G.İ.’ye banyoda asılı bulunan saat görünümlü cihazın çok özel bir saat olduğunu ve dokunmaması gerektiğini söyledi. Eşinin hareketlerinden ve saatin sadece G.İ.’nin annesi ve akrabaları geldiğinde çalıştırılmasından şüphelenen G.İ., eşinden habersiz cep telefonuna baktı. A.K.İ.’nin cep telefonunda annesinin ve kadın akrabalarının banyodaki görüntülerini gören G.İ., Bolu Cumhuriyet Savcılığı’na giderek kocasından şikayetçi oldu.

“İki kadınla aşk yaşadığını da tespit ettim”
G.İ.’nin Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadesinde, “Bir gün banyoda saat görünümlü bir cihaz gördüm ve kendisine bunun ne olduğunu sorduğumda çok değerli bir saat olduğunu kesinlikle dokunmamam gerektiğini söyledi. Fakat bu saat görünümlü cihaz her nedense annem ve kadın akrabalarım geldiğinde banyodaki prize takılırdı. Neden buraya taktığını sorduğumda da, diğer prizlerin şarj yapmadığını sadece banyodaki prizin çalıştığını söyleyerek beni ikna etti. Kafam takılmıştı, yine kadın akrabalarım ve annem geldiğinde o saat görünümlü cihaz banyoya takıldı. Fırsat bulup hemen cep telefonuna baktım ve annemin görüntüsünü gördüm. Sonradan öğrenim ki o saat görünümlü cihaz gizli kameraymış. O görüntüleri hemen kendi cep telefonuma aktardım. Bununla da kalmadı bana şiddet uygulayarak dövdü, saatlerce odaya kapattı. Benimle evliyken iki kadınla da cep telefonundan aşk yaşadığını tespit ettim. Bunu da inkar etmedi. İki aile bir araya gelerek her şeyi bir bir anlattık. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim” dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU

07 Kasım 2019 Perşembe

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