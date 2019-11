Narven satış ekibine “Motivasyon Birlikteliği” programı

Narven Akademi tarafından organize edilen ‘Motivasyon Birlikteliği Programı’na Narven A.Ş. bünyesinde görev yapan 6 bölgeden 44 satış personeli katıldı.

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Narven Termal Kasaba’nın bünyesinde çalışan satış temsilcileri için “Motivasyon Birlikteliği” programı düzenlendi. 3 gün boyunca süren programa 6 bölgeden 44 satış personeli katıldı. Program kapsamında, Narven A.Ş. Proje Müdürü Nedret Yıldız projenin mevcut durumu hakkında, Narven A.Ş. IT Lideri Uğur Utku Kapoğlu Narsyst programının yeni versiyonunun tanıtımı ve kullanımı hakkında, Narven A.Ş. İşletme Müdürü İbrahim Yüksel tesisin genel işletme durumu hakkında satış ekibine bilgiler verdi. Eğitimin ardından satış ekibi, profesyonel eğitmenler tarafından İletişim ve Takım Çalışması konuları üzerine hazırlanan eğitsel oyunları oynadı. Programın devamında Narven A.Ş. yöneticileri ve satış ekibi Narven’de hizmet veren Pançeta Et Restoran’da canlı müzik eşliğinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Narven A.Ş. Satış Müdürlüğü yöneticileri tarafından hazırlanan Tesis Tanıtımı, Satış Yöntemleri (Demo), Satış Yöntemleri (Tur), Müşteri Karşılama ve Ağırlama, Maket Tanıtımı, Fiyat Açma ve Masa Tanıtımı eğitimleri gerçekleştirildi. Sunumların ardından satış ekibi Türkiye’nin En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi ödülüne sahip Narven Macera Parkı’nı deneyimledi. Etkinlikte parkurları tamamlamaya çalışan ekip üyelerinin zor anları izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Programın son bölümünde Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız Narven çatısının her geçen gün yükseldiğini ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek satış ekibinin performansının kısa vadede 2019 yılının son bölümünde, uzun vadede 2020 yılı içerisinde daha yüksek seviyelere ulaşacağına inandığını dile getirdi. Yıldız bu süreçte gösterdikleri performanstan ötürü satış ekibine teşekkür etti.

Narven satış ekibine yönelik üç gün boyunca süren Motivasyon Birlikteliği Programı, Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’nın teşekkür konuşması ile sona erdi.

BOLU 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:50

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.